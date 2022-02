Green Pass: il possibile calendario del Governo per eliminare le restrizioni

Il Governo sta ponderando un allentamento delle restrizioni e ciò consentirebbe anche di prevedere un calendario per eliminare il Green Pass

Il Governo sta esaminando di disporre – nelle prossime settimane – un allentamento delle restrizioni per uscire dalla pandemia di Covid. Di conseguenza, si verificherà anche una eliminazione graduale del Green Pass.

Il calendario del Governo per eliminare il Green Pass: fine dello stato di emergenza

Il primo passaggio verso un allentamento delle restrizioni consisterà nella dichiarazione della fine dello stato di emergenza, fissata al 31 Marzo 2022. Di conseguenza, non ci sarebbe più bisogno – dal 1 Aprile 2022 – del Comitato Tecnico Scientifico, del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, dello smart working, delle mascherine e dei colori delle Regioni. Tuttavia, il Governo dovrà intervenire – per tempo – a livello normativo per decidere cosa mantenere in piedi e cosa no.

Il calendario del Governo per eliminare il Green Pass: eliminazione graduale

Il secondo passaggio verso un allentamento delle restrizioni consisterà in una eliminazione graduale del Green Pass. A tal proposito, il Governo pensa di procedere con questo secondo passaggio successivamente alla dichiarazione della fine dello stato di emergenza.

Il calendario del Governo per eliminare il Green Pass: attività coinvolte

Dal 1 Aprile 2022 il Green Pass potrebbe essere eliminato cominciando dagli spazi meno a rischio. Di conseguenza, le attività coinvolte potrebbero essere quelle all’aperto – a cominciare dai tavoli all’esterno di bar e ristoranti – e gli sport di gruppo. Inoltre, potrebbe essere rivista la regola del Green Pass Base nei negozi, negli uffici pubblici, nelle banche e nelle poste.