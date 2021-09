Green pass, in arrivo il decreto per estenderlo: dove potrebbe diventare obbligatorio

Il mese prossimo potrebbe arrivare il decreto che estende l'utilizzo del green pass: per quali lavoratori si renderebbe necessario?

Il nuovo decreto per l’estensione del green pass potrebbe arrivare entro ottobre: attualmente obbligatorio per accedere a diverse attività nonché per viaggiare su trasporti a lunga percorrenza, il certificato potrebbe diventare necessario per alcune categorie lavorative.

Green pass: decreto ad ottobre

Se da una parte il ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta ha annunciato che molto probabilmente tutti i dipendenti pubblici dovranno possederlo, dall’altra è in corso la discussione per introdurlo anche nelle aziende private. Gli imprenditori spingono infatti per estendere la certificazione al mondo del lavoro in modo da scongiurare nuove chiusure anche se le parti sociali invocano un provvedimento del governo che renda il vaccino obbligatorio per tutta la popolazione.

I sindacati hanno anche chiesto che i datori di lavoro si impegnino a non licenziare chi non presenta il certificato e che i tamponi che dovranno effettuare i cittadini non vaccinati siano a carico dello stato e non dei dipendenti.

Green pass, decreto ad ottobre: discussione in corso

Per capire quali saranno le nuove regole bisognerà attendere le prossime settimane. Nella maggioranza di governo non tutti sono infatti d’accordo con l’estensione dell’utilizzo del green pass né con l’obbligo vaccinale.

Se dovesse prevalere la linea del certificato esteso, questo potrebbe dunque servire nella Pubblica Amministrazione e nelle aziende.