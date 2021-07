Green pass Italia, nessun obbligo per gli under 12: come funziona per bambini e minorenni?

Il Green pass in Italia diventerà obbligatorio a partire dal 6 agosto 2021 per compiere determinate attività, gli under 12 sono però esentati dall'obbligo

Il 6 agosto 2021 entrerà in vigore il nuovo Decreto Covid varato dal Governo di Mario Draghi, tra le misure contenute all’interno dello stesso, vi è l’introduzione dell’obbligatorietà di possesso del Green pass per svolgere determinate attività come consumare in ristoranti al chiuso, accedere a palestre oppure partecipare a spettacoli ed eventi.

Ecco come funzionerà nello specifico la “Certificazione verde” per minorenni e bambini.

Green pass Italia, nessun obbligo per gli under 12

Il nuovo Decreto Covid approvato nella giornata di giovedì 22 luglio 2021 dal governo di Mario Draghi, prevede che il Green pass diventerà obbligatorio e indispensabile a partire dal 6 agosto per compiere tutta una serie di specifiche attività. Tuttavia per bambini e minorenni, le regole sulla “Certificazione verde” sono diverse.

In particolare, l’obbligo del Green Pass riguarderà solo i soggetti che di fatto possono ricevere in somministrazione il vaccino anti-Covid, ne consegue che i bambini under 12 sono esentati da tale obbligo. Ecco quanto riportato nel Decreto Covid al comma 3 dell’articolo 3:

“Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute”.

Green pass Italia, nessun obbligo per gli under 12: come funziona per gli altri minorenni?

I minorenni under 12, che al momento non rientrano nelle categorie vaccinabili sono esentati dall’obbligo di Green pass, questo però in Italia. Negli altri Paesi d’Europa, il Green Pass potrebbe essere richiesto anche per gli under 12, in questo caso per ottenerlo, sarà sufficiente fare la richiesta per i bambini che rientrano nella fascia 2-5 anni (senza test o tamponi); mentre per la fascia 6-11 anni si potrà ottenere il pass attestando l’avvenuta guarigione da Covid oppure con un tampone negativo.

Green pass Italia, come richiederlo per i minorenni?

Le modalità di richiesta e di ottenimento del Green pass italiano per bambini e minorenni sono sostanzialmente le stesse che si seguono per gli adulti.

È possibile scaricare la certificazione dal sito creato appositamente dal Governo, inserendo il codice di autenticazione ricevuto tramite SMS, in modo da avere il documento sia in formato cartaceo, sia in formato digitale. In alternativa è possibile richiedere il pass anche attraverso le app Immuni o IO, tramite il proprio medico curante oppure tramite il Fascicolo Elettronico Sanitario.