Green pass Italia, Renzi: "Ristoratori non possono fare poliziotti"

(Adnkronos) – "Purtroppo, pur essendoci tanta buona volontà da parte di tutti, le regole non sono ancora chiare". Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ospite a 'Morning news' su Canale 5, riferendosi al nodo del controllo del Green pass sui clienti, da parte dei ristoranti, bar, alberghi, stabilimenti balneari e più in generale di tutti quegli esercizi commerciali sottoposti alle regole del passaporto vaccinale.

"Spero che nelle prossime ore venga fatta chiarezza, non possiamo dare ai ristoratori l'onere di fare 'da agenti di Polizia'. La situazione è complessa. Detto questo dico viva il Green pass, senza il quale rischieremmo di tornare alla zone rosse", ha aggiunto Renzi.

"La scuola in presenza -ha proseguito- è il punto fondamentale, la Dad non funziona. Penso che l'obbligo per i professori sia giusto, che si devono vaccinare per non attaccare il virus agli studenti.

Dobbiamo trovare delle regole, ad esempio io penso per chi è vaccinato si debba eliminare la quarantena".