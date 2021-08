Green pass Italia, steward abilitati ai controlli negli stadi

(Adnkronos) – Il green pass negli stadi potranno essere controllati anche dagli steward. E' quanto chiarito dal Viminale nella circolare sulle disposizioni in materia di verifica delle certificazioni verdi, firmata dal capo di Gabinetto Bruno Frattasi. Con riferimento agli spettacoli aperti al pubblico e agli eventi sportivi "possono ritenersi abilitati alle verifiche anche i cosiddetti steward, ossia il personale iscritto negli appositi elenchi tenuti dei questori, il cui impiego in servizi ausiliari delle forze di polizia è previsto presso gli impianti sportivi", si legge nella circolare.

"Di tale personale, a cui potrà farsi ricorso anche per eventi e manifestazioni di genere diverso dalle competizioni calcistiche", si legge ancora, "potranno innanzitutto avvalersi le società sportive che risultino proprietarie dell'impianto, ovvero che ne abbiano la disponibilità avendone acquisito una facoltà di godimento dal legittimo proprietario (Comuni, enti pubblici, ecc.) sulla base di atti negoziali". Tali società "potranno demandare le verifiche in questione ai propri delegati, nel cui novero vanno senz'altro ricompresi, benché non espressamente menzionati nella disposizione in commento, anche gli steward".