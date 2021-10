Green Pass, l’appello di Fedriga e Zaia: “Dal 15 ottobre scoppierà il caos nelle aziende”

Zaia e Fedriga lanciano un allarme per il 15 ottobre: sarà caos nelle aziende se il Governo non cambierà le regole del Green Pass.

Venerdì 15 ottobre l’obbligo di mostrare il Green pass per tutti i dipendenti del settore pubblico e di quello privato sarà realtà. Tuttavia, alcuni esponenti della Lega stanno chiedendo al governo di intervenire e di ripensarci con il fine di evitare che il 15 ottobre esploda il caos sui luoghi di lavoro.

Infatti, sui social, Matteo Salvini ha scritto:

“ Allungare la durata minima del Green pass da 48 a 72 ore è possibile, anzi doveroso e previsto dall’Europa. Evitare caos, blocchi e licenziamenti il 15 ottobre è fondamentale “.

Green Pass, Fedriga lancia l’allarme: “Che il Governo cambi i piani, altrimeti sarà caos nelle aziende”

Stessa posizione anche per uno dei governatori di peso della Lega, Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli-Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni.

Fedriga vorrebbe promuovere al tavolo della conferenza, previsto per il 13 ottobre, la riorganizzazione del sistema di rilascio del Green pass a seguito dell’esecuzione dei tamponi. Il suo obiettivo è di allungare i tempi di validità che al momento sono di 48 ore con test rapido e 72 ore con molecolare. Inoltre, il fine è quello di dare alle imprese la possibilità di organizzarsi in maniera autonoma per eseguire i test, col supporto delle farmacie.

In un’intervista alla Stampa, Fedriga ha detto:

“ Il governo deve intervenire tempestivamente, per consentire alle imprese di organizzarsi. Non possiamo penalizzare le aziende in questa fase fondamentale di ripresa. B isogna fare presto, perché il 15 ottobre è arrivato e le aziende non possono organizzarsi dall’oggi al domani. E in molti casi, si pensi ad esempio agli autisti del trasporto pubblico locale, non possono permettersi di lasciare a casa i lavoratori, perché non sanno come sostituirli “.

Green Pass, Zaia lancia l’allarme: “Nelle aziende sarà caos”

D’accordo con queste parole è l’uomo forte del partito nel Nord-Est, il presidente del Veneto Luca Zaia, che su Repubblica ha sottolineato questa impellente necessità di modificare il decreto:

“ Scoppierà il caos nelle aziende il 15 ottobre, perché non saremo in grado di offrire a tutti i non vaccinati un tampone ogni 48 ore. Non si tratta di contestare il Green pass, bensì di guardare in faccia la realtà: gran parte di questi 590mila non vaccinati probabilmente non si vaccineranno mai, e del resto una quota di scettici c’è in tutti i paesi per qualsiasi vaccinazione “.

Green Pass, Zaia lancia l’allarme: “Diamo alle aziende la possibilità dei test fai da te”

Aggiunge, inoltre, che: