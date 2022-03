Green pass, le regole dal 1 aprile 2022: cosa cambia?

Lavoro, mezzi di trasporto, ristorazione ed eventi. Dove sarà ancora necessario il Green pass a partire dal 1 aprile 2022?

Oggi, 31 marzo 2022, è l’ultimo giorno in cui sarà in vigore lo stato d’emergenza. Dopo oltre due anni si potrà tornare a respirare aria di normalità. Ma da domani, 1 aprile 2022, cosa accadrà al Green pass?

Green pass, dove non sarà necessario dal 1 aprile 2022

I luoghi in cui non sarà più necessario il Green pass base e il super Green pass sono le banche, gli uffici postali e tutti gli uffici pubblici. A questi si aggiungono anche tutti i locali che hanno i tavoli all’aperto, come bar o ristoranti. Il Green pass sarà abolito anche nei negozi e nei centri commerciali. Sui mezzi pubblici urbani ed extraurbani non sarà più necessario esibire il Green pass, resta valido solo per tratte a lunga percorrenza.

Il Green pass sarà anche abolito per hotel ed altre strutture ricettive.

Green pass, dove sarà ancora necessario?

Il super Green pass sarà necessario per accedere a tutte le feste private come matrimoni, lauree, compleanni, comunioni. Resta valido il super Green pass per: eventi sportivi al chiuso, concerti, cinema, teatro, discoteca, piscina e palestra. Fatta eccezione per le discoteche, le palestre e le piscini, se questi eventi si svolgono all’aperto basterà avere anche solo il Green pass base, ottenibile con un tampone negativo.

Per quanto riguarda viaggi, ristoranti e bar, sarà necessario il Green pass base al chiuso e non più il super Green pass. Lo stesso discorso si applica al lavoro. Anche agli Over 50 basterà esibire un Green pass base per tornare a svolgere la loro professione. Ovviamente, queste regole si applicheranno dal 1 aprile 2022 al 30 aprile 2022, dal 1 maggio 2022 dovrebbe esserci la rimozione del Green pass per qualsiasi attività.