Roma, 2 dic. (Adnkronos) – "Solidarietà a Stefano Bonaccini vittima delle ennesime minacce da parte di gruppi no vax che conoscono solo il linguaggio delle violenza. Non ci faremo intimidire: avanti con i vaccini e il green pass per tutelare la salute e rilanciare l’economia.

Questo è quello che chiede il Paese". Lo scrive in un tweet Simona Malpezzi, presidente dei senatori Pd.