Roma, 15 ott. (Adnkronos) – Non solo green pass, con vaccino in regola. I ministri arrivati a Palazzo Chigi per il Consiglio dei ministri hanno dovuto sottoporsi, come di consueto, anche al tampone. Per prendere parte ai lavori del Cdm i ministri continueranno dunque, nonostante la nuove regole sul green pass sui posti di lavoro, a sottoporsi al test 'stana Covid', onde evitare ogni possibile rischio di contagi che potrebbero rallentare i lavori del governo.