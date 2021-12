Il Green Pass verrà temporaneamente revocato ai cittadini che, pur essendo in possesso della certificazione verde, risulteranno positivi al coronavirus.

Green Pass, nuovo decreto conferma la revoca temporanea ai soggetti positivi al Covid

Sulla Gazzetta Ufficiale, è stato pubblicato un nuovo decreto che dettaglia le modalità che regoleranno la revoca del Green Pass a tutti i cittadini che, pur essendo in possesso del certificato verde, risulteranno positivi al SARS-CoV-2.

Nel momento in cui il Green Pass è stato introdotto in Italia, non erano state previste sospensioni della certificazione nel caso in cui i detentori fossero stati contagiati dal virus. In questo modo, quindi, poteva verificarsi che persone positive munite di Green Pass frequentassero luoghi pubblici ai quali era possibile l’accesso esclusivamente con il certificato, diffondendo il Covid tra la popolazione.

Revoca Green Pass, proceduta da seguire in caso di positività al Covid

Il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale stabilisce che, in caso di accertata positività al Covid di una persona in possesso di Green Pass valido, venga inviata una comunicazione agli organi di competenza. A questo punto, la piattaforma nazionale è incaricata di procedere con la revoca temporanea del Green Pass. La revoca dovrà essere comunicata dalla piattaforma nazionale anche alla piattaforma europea.

La sospensione del certificato verde, infine, verrà annullata automaticamente quando il soggetto che ha contratto il virus risulterà nuovamente negativo al SARS-CoV-2.

Revoca Green Pass, il parere positivo del Garante della Privacy

Con l’entrata in vigore del decreto che annuncia la sospensione del Green Pass in caso di positività al Covid, è stato introdotto anche un nuovo sistema che consentirà ai medici di medicina generale e alle strutture sanitarie di cancellare la revoca. Una simile misura è indispensabile in caso di errore nella trasmissione di una positività alla piattaforma nazionale.

Per quanto riguarda la decisione di procedere con la sospensione del Green Pass, il decreto è apparso sulla Gazzetta Ufficiale dopo che il Garante della Privacy ha esaminato la questione, dando parere positivo all’iniziativa.