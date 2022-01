Green pass per ritirare la pensione, come chiederla online se non hai il certificato verde

Dal 1 febbario il sarà obbligatorio esibire il Green pass anche negli uffici postali, e quindi per ritirare la pensione: ecco come richiederla online.

Dal 1 febbario il sarà obbligatorio esibire il Green pass anche negli uffici postali, e quindi per ritirare la pensione: ecco come richiederla online per chi è sprovvisto di Certificazione verde.

Green pass per ritirare la pensione: il nuoco Decreto

Dal 1 febbraio 2022 entrerà in vigore il nuovo Dpcm Draghi, dopo che il 5 gennaio venne trovato l’accordo in sede di Cdm. Con questo decreto sono stati disposti cambiamenti a livello scolastico, di smart working e nell’esibizione a vari livelli del Green pass.

In particolare, sarà ora necessario esibirlo praticamente ovunque, compresi gli uffici postali.

Questa norma potrebbe creare qualche problema a chi deve ritirare la pensione ma non è in possesso di Certificazione verde. Tuttavia, è possibile ricevere l’accredito del compenso pensionistico anche da casa.

Green pass per ritirare la pensione: basta moduli

Fino a qualche anno fa, richiedere l’accredito della propria pensione sul conto corrente era una procedura lunga e meccanica. Era necessario presentare un’apposita richiesta all’INPS, usando un modulo AP03 e seguendo una procedura: compitalo il modulo, doveva essere timbrato della banca, firmato da un funzionario e, infine, consegnato all’INPS, oppure inviato per via telematica sul sito web dell’istituto di previdenza.

Green pass per ritirare la pensione: accredito sul conto corrente

Per chi non è in possesso di Green pass, quindi, esiste un’alternativa valida per il ritiro della pensione: si tratta dell’accredito sul conto corrente. In questo modo, non sarà nemmeno necessario attendere le lunghe file agli sportelli postali e sarà sempre possibile prelevare contanti presso gli ATM.

Oggi l’INPS, grazie alla “banca dati condivisa“, può procedere in automatico all’accredito della pensione sul conto, comunicando direttamente con le Poste o con le banche che gestiscono le pensioni.