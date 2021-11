Le Regioni insistono per avere il Green pass rafforzato, con restrizioni più dure nei confronti dei non vaccinati. Oggi si terrà l'incontro con il Governo.

Green pass rafforzato, le Regioni insistono: oggi l’incontro con il Governo

Mentre l’Italia sta raggiungendo la quota dei 10mila contagi Covid, le Regioni iniziano a chiedere un Green pass rafforzato, con nuove restrizioni solo nei confronti dei non vaccinati. Stanno valutanto la Regola 2G, scelta da Austria e Germania, ovvero il rilascio del certificato verde solo a vaccinati o guariti, escludendo il tampione negativo. Una soluzione che potrebbe essere adottata in caso di eventuali passaggi in zona arancione o in zona rossa.

Il presidente Massimiliano Fedriga ha convocato la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome alle ore 10.30 della giornata di oggi, giovedì 18 novembre. All’ordine del giorno i temi che verranno affrontati dalla Conferenza Unificata e dalla Conferenza Stato-Regioni che ha convocato il ministro Mariastella Gelmini alle 15.15 e alle 15.30.

Green pass rafforzato, le Regioni insistono: il bollettino

Nella giornata di mercoledì 17 novembre 2021 ci sono stati 10.172 nuovi contagi, come riferito dal bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute.

Si registrano altri 72 morti. Nelle ultime 24 ore hanno effettuato il tampone 537.765 persone, con un tasso di positività dell’1,89%. Ci sono stati 4.060 ricoverati con sintomi, 90 in più rispetto alla giornata precedente. I guariti sono 6.405 e 4.623.192 da inizio pandemia. In alcune Regioni la situazione è più delicata e il rischio di zona gialla è forte. I governatori, però, chiedono che queste regole possano valere solo per i non vaccinati.

Green pass rafforzato, le Regioni insistono: il parere degli esperti

La regola 2G incombe anche sull’Italia, con la possibilità di ulteriori restrizioni per i non vaccinati. Antonella Viola, immunologa e professoressa di Patologia Generale all’Università di Padova, ha spiegato che potrebbe essere la strada giusta. “Una restrizione del green pass per le persone non vaccinate sarebbe l’ideale in questo momento: per esempio, permettere l’accesso ai luoghi di divertimento, dunque cinema, teatri, ristoranti, eventi in generale dove ci sono molte persone, non a chiunque abbia il green pass, ma solo a vaccinati o guariti sarebbe la strada da seguire” ha dichiarato, sottolineando che il modello Germania prevede due tipi di green pass, uno per vaccinati e uno per non vaccinati. “Stringere il Green pass per attività ludico-ricreative (ristoranti, cinema, bar, teatri, stadi, concerti, discoteche)” è la richiesta di Matteo Bassetti, primario del reparto di malattie infettive del San Martino di Genova, che pensa possa essere lo strumento giusto in questo momento per spingere le persone a vaccinarsi. “Dal punto di vista scientifico qualsiasi giro di vite è utile, non c’è un manuale e ci sono scelte politiche diverse. Il Green pass solo per vaccinati è un’opzione ma bisogna vedere poi quanto è accettabile dal punto di vista politico” ha spiegato Fabrizio Pregliasco.