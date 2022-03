Green pass rimodulato: cos’è e cosa cambia dal 31 marzo

Il 31 marzo scadrà lo stato di emergenza e in seguito il green pass verrà lentamente eliminato. Il piano del governo parla di Green pass rimodulato.

Verso la fine dello stato di emergenza

Alla fine di questo mese scadrà finalmente lo stato di emergenza, ma quello che accadrà dopo non è ancora particolarmente chiaro.

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha annunciato qualche novità, ma non è ancora chiaro se ci sarà un decreto o se tutto decadrà con lo scadere dello stato di emergenza. Da aprile sicuramente non ci saranno più i colori delle Regioni, le regole per la scuola saranno più leggere e alcune restrizioni verranno allentate. Si inizia ad intravedere uno spiraglio di ritorno alla normalità, ma il punto meno chiaro rimane quello che riguarda il Green pass.

Green pass rimodulato: cos’è?

Il governo ha promesso una roadmap, che però non è ancora arrivata. La situazione in Ucraina e l’impegno politico stanno rallentando la decisione che riguarda la fine dello stato di emergenza. Il ministro Speranza e il sottosegretario Sileri hanno spiegato che valuteranno sulla base dei dati epidemiologici, prendendo tempo. Per quanto riguarda il certificato verde, si inizia a parlare di un Green pass rimodulato, con un allentamento delle restrizioni graduale.

Si dovrebbe iniziare ad eliminare il certificato nei luoghi all’aperto, come bar e ristoranti, ma anche altre attività. Poi toccherà ai negozi, agli uffici pubblici, alle poste e alle banche. Gli ultimi della lista saranno i locali al chiuso, come cinema, teatri, bar, ristoranti, palestre, piscine e trasporto pubblico. Tutto questo dovrebbe accadere tra aprile e giugno, per arrivare all’estate senza Green pass.

Il Green pass sul lavoro

Per quanto riguarda il lavoro il discorso è diverso e all’interno della politica non sono mancate le critiche e le divisioni. Lega e Movimento 5 Stelle chiedono di togliere il Super green pass per i lavoratori over 50 e quello base per chi ha un’età inferiore già a partire da aprile. L’obbligo vaccinale per gli over 50, però, scadrà il 15 giugno e non ci saranno passi indietro da questo punto di vista.