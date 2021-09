Green Pass, sarà obbligatorio anche i per i genitori se entrano a scuola

La bozza del nuovo decreto prevede per i genitori l'obbligo di Green Pass se devono entrare a scuola.

Ci sono nuove importanti novità sul fronte Green Pass. La bozza del nuovo decreto prevede infatti che la certificazione verde debba diventare obbligatoria anche per i genitori che debbano entrare all’interno dell’edificio scolastico. Tale misura – si legge dal decreto – durerà fino al 31 dicembre 2021, ossia fino al termine dello stato di emergenza.

“Al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative (…) deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde Covid-19”, prosegue la bozza.

Green Pass obbligo genitori, Giannelli: “È una misura sensata”

Il Presidente dell’Associazione Presidi Antonello Giannelli ad Adnkronos ha affermato che tale misura risulta essere logica e sensata, anche se potrebbe comportare del lavoro aggiuntivo per il personale scolastico “che dovrà controllare le certificazioni ogni giorno”.

“L’obbligo di esibire il Green pass a chiunque entri in una scuola, a parte studenti ed esenti dal vaccino, “è una misura logica, sensata ma sarà un ulteriore aggravio di lavoro pertre il personale scolastico che dovrà controllare le certificazioni ogni giorno” e per i genitori con figli nella scuola dell’infanzia o alle primarie che sono soliti accompagnare i bambini all’interno degli edifici scolastici e che per entrare “dovranno stare in coda”, aggiunge.

Su questo punto in particolare sarà necessario verificare “se aumentare di una unità il personale scolastico, cioè chi è predisposto al controllo degli accessi. I fondi ci sono ma già sarà necessario incrementare con un assistente in più in segreteria amministrativa per il controllo delle certificazioni verdi”.

Green Pass obbligo genitori, nn si applica ai bambini

Il provvedimento precisa che tale misura non verrà applicata “ai bambini agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione”, aggiungendo contestualmente che verrà fatta eccezione per tutti “coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori”.

Particolare attenzione verrà dedicata oltre che ai lavoratori della scuola, anche alle rsa, un settore questo del quale si conosce ora la data di entrata in vigore del Green Pass. Secondo la bozza del decreto l’obbligo del Green Pass diventerà effettivo a partire dal prossimo 10 ottobre e durerà fino al termine dello stato di emergenza.

Green Pass obbligo genitori, gli altri settori interessati

Parlando invece di tutti gli altri settori non citati quali musei o ancora ristorazione, centri termali, palestre ecc, già nella prossima settimana dovrebbero essere definiti i dettagli. Frenata invece della Pubblica Amministrazione. Il Ministro Brunetta ad ogni modo intenderebbe proseguire rendendo obbligatorio il vaccino per tutti i dipendenti. Confindustria e sindacati stanno lavorando sul fronte privato.