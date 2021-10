Green Pass, scaricati 563.186 certificati in 24 ore: la maggior parte è con tampone

Nel giro di 24 ore, sono stati scaricati oltre mezzo milione di certificati. Buona parte è stata seguita da un tampone.

Oltre mezzo milione di certificati scaricati. Questo è il dato che è stato pubblicato dal Governo in merito alle ultime emissioni avvenute nel giro di 24 ore. In vista del 15 ottobre, sono in molti che hanno fatto la corsa al Green Pass, ma c’è un dato che a questo punto attira l’attenzione: tra questi buona parte è stata seguita dai tamponi, una situazione quindi che ci dice molto sulla situazione vaccinale.

Green Pass tamponi, gli ultimi numeri

Per ciò che riguarda il totale dei Green Pass scaricati, il dato risulta essere il seguente: su 563.186 green pass relativi a mercoledì 13 ottobre, quelli ricevuti a seguito di un tampone sarebbero stati 369.415 cioè più della metà. Il resto è ripartito tra Green pass seguiti da vaccinazione che sono stati 188.924 e Green Pass scaricati dopo la vaccinazione che sono stati poco meno di 5000.

Green Pass tamponi, i canali più utilizzati

Nel frattempo gli ultimi dati diffusi raccontano come lo strumento più utilizzato per scaricare il Green Pass è stato l’App “Io”, seguito da SPID e carta di identità elettronica (CIE). Infine 267.347 hanno utilizzato la tessera sanitaria.

Green Pass tamponi, Cartabellotta: “Urgente ampliare un numero farmacie”

Il Presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta ha infine affermato che, a partire dal 15 ottobre assisteremo ad una maggiore richiesta di tamponi antigenici effettuati dalle farmacie.

Si stima che potrebbero essere utilizzati tra i 7 milioni e mezzo e 11 milioni e mezzo di tamponi. A questo proposito Cartabellotta ha lanciato un appello: “Per far fronte all’aumento del fabbisogno di test è urgente sia ampliare il numero di farmacie e altre strutture autorizzate che aderiscono all’accordo, sia potenziare l’attività per aumentare il numero di tamponi”.