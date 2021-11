Nella puntata di Otto e Mezzo è andato in onda uno scontro tra Cacciari e Gruber, mentre si parlava di vaccini anti-Covid e di Green pass.

Green Pass, scontro tra Cacciari e Gruber: “Il vaccino non basta”

Nella puntata di Otto e mezzo si è parlato del vaccino anti-Covid e del Green Pass.

Ospite in collegamento, Massimo Cacciari, che ha perso la pazienza. “Sono stanco di ripetere cose dette infinite volte. Forse è il vaccino che non basta, a questo punto. L’Europa è il continente con il più alto numero di vaccinati rispetto alla popolazione. E siamo alla quarta ondata. Se continuiamo con la solfa della verità unica e non diamo nessuna informazione completa, che permetta una scelta consapevole, è lesivo della dignità umana e della persona” ha dichiarato il filosofo, che ha espresso la sua opinione anche in altre occasioni.

Green Pass, scontro tra Cacciari e Gruber: “La storia che il vaccino va bene a tutti non è scientifica”

“Questa storia che il vaccino va bene a tutti e comunque non è scientifica: è chiaro che ogni farmaco si adatta meglio ad una persona e non ad un’altra. Per alcuni è ad altissimo rischio. Non sono io a dire che vaccinare i bambini è una follia, l’Oms dice che la vaccinazione per gli adolescenti senza precedenti malattie non è raccomandata o solo con consultazione medica. Questo non è altro che l’ultimo passaggio di una situazione in cui tutto viene centralizzato e ogni pensiero critico viene mandato in pensione” ha dichiarato Cacciari, facendo riferimento a “scienziati che non vengono presi in considerazione“.

“So benissimo che il vaccino serve, ma so bene che tutti i dubbi posti da alcuni scienziati sono tacitati. Punto” ha aggiunto il filosofo.

Green Pass, scontro tra Cacciari e Gruber: “Perché mi invita”

“Io pongo interrogativi e dubbi che vengono tacitati” ha dichiarato, rispondendo a Luca Telese. A questo punto è scoppiato lo scontro tra Cacciari e la Gruber. “Perché mi invita? Se vuole parlare lei, perché mi invita? Io mica ho bisogno di venire a La7.

Mi faccia parlare, se fa la domanda e risponde lei… Sono stufo di questo nebbione del covid: non si parla di Pnrr, di giovani, di inflazione….” ha dichiarato il filosofo, perdendo completamente la pazienza.