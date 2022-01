Green Pass senza scadenza ma solo per chi ha fatto la booster: ipotesi quarta dose ancora in alto mare e parere del Cts sulla possibilità

Green Pass senza scadenza per chi ha la terza dose di vaccino: il governo ci pensa e lo fa in virtù del fatto empirico che dal primo febbraio la certificazione verde sarà semestrale ed entro marzo in 100mila saranno out.

Insomma, si va verso un potenziale cortocircuito. Per questo motivo l’esecutivo allungherà la validità del Green Pass per chi ha fatto la booster.

Green Pass senza scadenza: lo scenario e l’ultimo decreto di Draghi

Lo scenario è questo: dal primo febbraio il decreto firmato da Mario Draghi prevede che il Green Pass sia semestrale, per molti sta già scandendo e di quarta dose non se ne parla. L’unica via è rendere la certificazione verde valida fino ad eventuali decisioni su un ennesimo richiamo.

La scadenza di 100mila Green Pass a marzo: meglio senza per chi ha fatto tre dosi

Secondo dati elementari almeno 100mila green pass perderanno validità ai primi di marzo e quindi nelle prossime due settimane si dovrà procedere con l’allungamento visto che queste persone sarebbero costrette a fare il tampone per lavorare, ma anche per tutte le altre attività della vita quotidiana. In merito si attende però il parere del Comitato Tecnico Scientifico.

L’incognita Quirinale sulla decisione per un Green Pass senza scadenza

Cts che tuttavia è organo designato dal governo in carica, governo che nei prossimi giorni potrebbe anche non esserci più se al Quirinale le cose di mettessero in un certo modo. Servono indicazioni e l’ipotesi più probabile è che per chi ha completato il ciclo non venga fissata una scadenza. Se poi Ema ed Aifa dovessero sdoganare una quarta dose il limite di validità dovrebbe essere rivisto, ma fino ad allora si dovrebbe procedere tenendo validità di sei mesi per chi ha due dosi e nessuna scadenza per chi ha fatto la booster.