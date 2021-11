Green Pass, Sileri: “ Sarà eliminato soltanto dopo le riaperture totali”

In tema di Green Pass, il sottosegretario Pierpaolo Sileri è stato chiaro: “Provvedimento medico che sarà eliminato soltanto dopo le riaperture totali”

In tema di Green Pass, Pierpaolo Sileri è stato perentorio a Timeline su SkyTg24: “Sarà eliminato soltanto dopo le riaperture totali”. Il sottosegretario alla Salute considera infatti la certificazione verde uno strumento di medicina pura, non di politica.

Sileri, il Green Pass e le riaperture: come la pensa il Sottosegretario alla Salute

Ha spiegato Sileri: “Considero il Green Pass come un atto medico, più che politico. Per eliminarlo dobbiamo ancora riaprire tutto”. Perciò a parere di Sileri la strada giusta è quella degli step: “Prima si toglierà la distanza interpersonale, poi la mascherina, poi si riaprirà tutto al 100%, poi si continuerà a monitorare e poi si toglierà il Green pass”.

Durata del Green Pass e riaperture, Sileri: “Nessuna decisione presa, se ne parlerà a dicembre”

Quello della durata del Green Pass come provvedimento è dunque un dato fluido, che per Sileri dovrà seguire l’andamento del virus e non delle decisioni “politiche”. Idem dicasi per lo stato di emergenza. “La verità è che nessuna decisione è stata presa, la si prenderà nel mese di dicembre. È inutile anticipare i tempi perché questi li detta il virus”.

Pierpaolo Sileri e le riaperture: “Le vedremo grazie a vaccinazione e Green Pass”

E ancora: “Tuttavia noi stiamo dettando progressivamente i tempi al virus stesso grazie alla vaccinazione e alla nostra opera con il Green Pass”. Sileri ha chiosato sul raggiungimento del 90% di vaccinati: “Raggiungerlo non significa solo aver raggiunto l’obiettivo: quell’obiettivo lo si deve anche mantenere per un certo periodo di tempo affinché la circolazione del virus venga schiacciata dalla nostra azione, ed è quello che stiamo ottenendo”.