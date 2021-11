Green pass su autobus e metro, come funzionano i controlli: multe fino a 1000 euro

Le pattuglie sono pronte per i controlli del Green pass su autobus e metro. Il rischio è di ottenere delle multe fino a 1000 euro.

Le pattuglie sono pronte per i controlli del Green pass su autobus e metro. Il rischio è di ottenere delle multe fino a 1000 euro.

Green pass su autobus e metro, come funzionano i controlli: le forze dell’ordine

Dal 6 dicembre al 15 gennaio inizieranno i controlli per le norme stabilite con il nuovo decreto del Super Green pass.

La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese ha incontrato i prefetti per un confronto per quanto riguarda i controlli del Green pass nei luoghi affollati e nelle ore di punta, ad esempio sui trasporti pubblici, ovvero autobus, metro, tram e trenini. Secondo i sindacati i controlli dovrebbero essere affidati alle forze dell’ordine. Polizia e carabinieri, però, non saliranno sui mezzi, ma si posizioneranno alle fermate e nelle stazioni per effettuare i controlli.

Green pass su autobus e metro, come funzionano i controlli: le regole

Le pattuglie saranno pronte ad intervenire alle fermate e all’ingresso delle stazioni. Saranno quindi i controllori dei biglietti a dover controllare il Green pass ai passeggeri, anche se non è chiaro se abbiano il titolo per poterlo fare. Per questo è previsto un confronto tra il Viminale e il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Enrico Giovannini. Le aziende stanno cercando di sperimentare.

Per esempio, a Genova nel periodo natalizio la materopolitana sarà gratuita nelle ore di punta per incentivare la differenzazione degli spostamenti. Trieste vuole avviare team congiunti tra forze di polizia e personale di Trieste Trasporti per le verifiche. Per coloro che saliranno sui mezzi pubblici senza Green pass ci saranno multe fino a 1000 euro. A Roma i controlli verranno fatti dalle forze dell’ordine ai passeggeri del trasporto pubblico.

I sindaci hanno chiesto anche l’obbligo di mascherina all’aperto fino al 15 gennaio. i comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica si riuniranno per concordare i piani. La richiesta riguarda lo shopping di Natale in sicurezza, evitando gli assembramenti. Si parla di transennamenti nelle vie più a rischio, con accesso a numero chiuso in alcune zone e multe per gli assembramenti senza mascherina.

Green pass su autobus e metro, come funzionano i controlli: restrizioni per viaggi

Ci sono delle restrizioni anche per i viaggi di Natale e Capodanno in Italia e all’estero. Il Corriere della Sera ha spiegato che le regole per gli spostamenti tra regioni entreranno in vigore se ci sono delle zone rosse. In quel caso saranno possibili solo spostamenti per lavoro, salute o necessità. Per ora solo il Friuli-Venezia Giulia è in zona gialla, ma Lazio, Lombardia e Veneto sono a rischio. Ci sono divieti per chi vuole entrare in Italia. L’ingresso è vietato a chi arriva da Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia, Eswatini, Malawi, per via della variante Omicron.