Green pass, verso la durata illimitata con la terza dose del vaccino Covid?

Il governo sta pensando di rimuovere la data di scadenza ai possessori di super Green pass

Manca poco all’inizio di febbraio e il governo già è pronto a studiare nuove norme anti Covid, soprattutto per quanto riguarda il Green pass. Dal prossimo mese il certificato avrà validità 6 mesi, ma si pensa di eliminare la data di scadenza.

Il governo pensa di rendere il Green pass illimitato

Attualmente non vi è ancora nulla in bozza, ma la pressione costante delle regioni porterà quasi sicuramente il governo ad agire in una direzione: eliminare la scadenza del Green pass. Il motivo sarebbe quello per cui una quarta dose per ora sembra essere un’opzione molto remota. A questo punto, dunque, basterà aver fatto anche solo la dose “Booster” per godere di un certificato senza limiti.

Qualora però l’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA), dovesse approvare la quarta dose, la strategia dell’esecutivo cambierebbe.

Oltre al Green pass c’è il problema della scuola

Il Green pass non è l’unico argomento di discussione nell’agenda dell’esecutivo. Il nodo scuole rimane critico. Come riporta Leggo, molti governatori avrebbero fatto richiesta al governo di garantire l’accesso a scuola ai positivi asinotmatici vaccinati. Una proposta troppo azzardata, che, quasi sicuramente, il governo non accetterà.

Se si pensa che molti hanno anche chiesto la chiusura delle scuole per arginare i contagi, questa mossa dei governatori risulta essere ancora troppo prematura. Per la fine delle restrizioni bisognerà aspettare ancora un po’.

Green pass, cosa cambia per i turisti

Misure meno rigide arriveranno anche per coloro che per motivi di svago vogliono recarsi nella nostra Nazione. L’ultimo decreto ha reso in qualche modo incompatibili le certificazioni straniere con il nostro ordinamento.

Ora che la situazione sembra stabile, il ministro della Salute Roberto Speranza, con un’ordinanza ministeriale potrebbe agevolare l’ingresso in Italia ai turisti stranieri, rendendo così valido anche il loro Green pass.