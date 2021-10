Green pass, Zaia: “Servono tamponi fai da te per andare incontro alle imprese”

Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, ha dichiarato che per andare incontro alle imprese dovrebbero approvare i tamponi fai da te.

Green pass, Zaia: “Salto di qualità con l’utilizzo dei tamponi fai da te”

Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, ha spiegato a Controcorrente, su Rete4, la sua opinione per risolvere le criticità del Green pass.

“Ho ancora 590mila persone in età lavorativa che avrebbero la necessità di fare tamponi e, anche se la metà andasse a lavorare, ne avrei bisogno di 300mila ogni 48 ore a fronte di una capacità di 120mila tamponi al giorno se spinti al massimo. Quindi, per andare incontro alle imprese, ci vorrebbe un salto di qualità con l’utilizzo dei tamponi fai da te” ha dichiarato, spiegando che si tratta degli stessi tamponi usati nelle farmacie e nei centri specializzati.

Green pass, Zaia: “Serve un’onda di pacificazione nazionale”

Il governatore ha parlato anche delle manifestazioni. “Fatto salvo il piano di sanità pubblica, non si può continuare con il muro contro muro. Oggi questo tipo di occupazioni, che ogni volta richiedono la risposta delle forze dell’ordine, secondo me non sono la maniera più corretta di manifestare. Dopo 20 mesi di incubo, premesso che siamo ancora in pandemia, il Paese non ha bisogno di nuove tensioni, serve invece un’onda di pacificazione nazionale” ha spiegato Zaia.

“In democrazia va assicurata a tutti la libertà di manifestare, ma le regole vanno rispettate, e va rispettata anche la libertà altrui, quella delle città e dei commercianti che da 14 settimane, ogni sabato, non possono lavorare” ha aggiunto.

Green pass, Zaia: “Nessuno ha mai ottenuto il 100% di vaccinati”

Secondo Luca Zaia le manifestazioni si devono basare su un’ottica di pacificazione. “Se tu vuoi manifestare e la manifestazione significa bloccare il porto, piuttosto che altre attività questo non va nel segno della pacificazione.

I commercianti di Milano lo hanno detto, non hanno nulla contro le manifestazioni. C’è però il pericolo che il Covid sopravviva a se stesso, con una spaccatura sociale. E non ce lo possiamo permettere, noi dobbiamo parlare di ripartenza” ha spiegato. “Continuiamo a spingere sulla vaccinazione ma non siamo ipocriti: nel mondo nessuno ha mai ottenuto il 100% di vaccinati” ha aggiunto.