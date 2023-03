Greener, svelate le startup vincitrici della call LVenture e Meta

Roma, 11 mar. (askanews) – Svelate le startup vincitrici della call lanciata da Meta e LVenture, in partnership con Legambiente e Giovani Imprenditori Confcommercio per selezionare le soluzioni innovative in grado di accelerare la transizione ecologica di aziende e Pmi, con particolare riferimento ai settori produttivi Retail & GDO, Food, Pharma, Fashion & Luxury e Mobility & Logistics. Su 180 candidature, cinque sono state le finaliste: Around, Cargoful, Movopack, Soseaty Collective e Zerow.

Un risultato molto soddisfacente come commenta Antonella Zullo, Head of Innovation & Corporate Venturing di LVenture Group: “Siamo molto soddisfatti di questa iniziativa. Innanzitutto è una iniziativa che ha visto la collaborazione di partner importantissimi tra cui Meta, Legambiente e Giovani Imprenditori di Confcommercio che di fatto hanno con network e il loro know how. Siamo contenti perché la call è stata una call su dei verticali sicuramente indirizzate a risolvere i temi della transizione ecologica, il risparmio dei consumi da parte delle imprese, il riuso e la circular economy e poi il riciclo e il waste management, Di fatto abbiamo ottenuto 180 applicazioni di ottima qualità. E’ stato difficile scegliere cinque finaliste che questa sera, nel gran finale vinceranno e siamo contenti perché stiamo supportando sia startup che hanno soluzioni incentrate sulla sostenibilità ambientale ma anche stiamo sviluppando quella che è la partnership tra startup e Pmi, in generale imprese tradizionali e noi crediamo moltissimo che i processi di coinnovazione che vendono il coinvolgimento di startup e imprese tradizionali siano proprio alla base della transizione digitale ed ecologica”.

LVenture infatti è molto attenta ai temi della sostenibilità ambientale come aggiunge Zullo: “LVenture è molto attenta alla sostenibilità. LVenture ha investito nell’ultimo triennio in 18 startup con soluzioni carbon removal, grazie anche al programma zero della rete nazionale degli acceleratori Cdp Venture Capital, Noi crediamo sicuramente che questo sia un settore che attrae investimenti non solo a livello nazionale ma a livello globale. Il Climate tech tra l’altro proprio a livello internazionale attrae molti capitali, è l’unico settore, o meglio tra i pochi settori che non hanno subito l’impatto negativo della flessione del venture capital che ha caratterizzato il 2022. Le startup climate tech nel 2022 hanno raccolto investimenti per un totale di 14 miliardi di dollari quindi in sostanza equiparando il totale degli investimenti dell’anno precedente”-

Ad aggiudicarsi il premio in denaro e crediti pubblicitari Meta per realizzare un processo di integrazione con un’azienda della rete dei Giovani Imprenditori di Confcommercio sono state le startup Soseaty Collective e Cargoful. La startup Around è stata invece scelta da Meta per il premio al progetto con le migliori potenzialità di “social engagement”,