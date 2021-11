Greenpace in protesta a Ravenna contro l’importazione della soia

Roma, 24 nov. (askanews) – Spettacolare protesta di Greenpeace nel porto di Ravenna contro l’importazione della soia, in Italia per lo più destinata all’alimentazione degli animali in allevamenti intensivi. Da Ravenna, spiega l’associazione ambientalista, transita circa la metà della soia importata nel nostro paese. La protesta pacifica con l’innalzamento di uno striscione ha coinvolto lo stabilimento di Bunge Italia Spa, succursale di Bunge Ltd, una delle più grandi aziende della produzione e del commercio internzionale di materie prime agricole, inclusa la soia.