Greenpeace organizza una falsa festa per i profitti di Shell

Greenpeace organizza una falsa festa per i profitti di Shell

Londra, 1 feb. (askanews) - Falsa festa per Shell a Londra: militanti di Greenpeace mascherati da membri del Consiglio d'amministrazione della compagnia petrolifera l'hanno organizzata davanti a un cartello in fiamme con la scritta YOUR FUTURE, davanti alla sede della società che ha pubblicato i su...