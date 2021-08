Gregoraci e Briatore, ritorno di fiamma in atto? Lei ha rotto il silenzio

Ritorno di fiamma tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore? I due sono partiti per una vacanza in Grecia insieme.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono partiti insieme per la Grecia e subito si è sparsa la voce di un loro presunto ritorno di fiamma. La showgirl calabrese ha deciso di rompere il silenzio sulla questione.

Elisabetta Gregoraci e Briatore: il ritorno di fiamma

Da mesi circolano voci riguardanti un presunto ritorno di fiamma tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, ma la voce non ha mai trovato conferme. Stavolta è stata direttamente la showgirl a smentire l’indiscrezione precisando che lei e l’ex marito sarebbero partiti per le vacanze insieme perché, nonostante tutto, tra loro esisterebbe ancora un sentimento forte: “Trascorriamo tanto tempo insieme per amore di nostro figlio Nathan Falco. Ci vogliamo un bene profondo fatto di stima, ma nulla di più”, ha dichiarato Elisabetta Gregoraci che come Flavio Briatore ha sempre cercato di fare tutto il possibile per il bene di suo figlio Nathan Falco.

Intanto il settimanale di Alfonso Signorini ha però paparazzato l’imprenditore mentre sembrava intento a carezzare il volto della showgirl, visibilmente contrariata. Cosa sarà accaduto tra i due?

Elisabetta Gregoraci: la vita privata

Dopo la loro separazione nel 2017 i due sono rimasti ufficialmente single anche se è noto che lei abbia vissuto una liaison con Francesco Bettuzzi mentre al proprietario del Billionaire sono stati attribuiti numerosi flirt (tra cui uno con l’influencer Taylor Mega, mai confermato). Dopo la rottura da Elisabetta Gregoraci Francesco Bettuzzi ha dichiarato: “Siamo stati insieme per tre anni in gran segreto, ma la presenza dell’ex marito Briatore c’era e la condizionava.”

La showgirl ha sempre difeso pubblicamente il suo rapporto con l’ex marito e ha confermato il loro interesse comune a far vivere con serenità la sua infanzia al figlio Nathan Falco.

Elisabetta Gregoraci: Pierpaolo Pretelli

Nel 2020 Elisabetta Gregoraci ha preso parte al Grande Fratello Vip – sembra – contro la volontà di Flavio Briatore. Nella casa la showgirl ha conosciuto l’ex velino Pierpaolo Pretelli, con cui sembrava essere sbocciato un feeling particolare. Nonostante l’evidente interesse di Pierpaolo nei suoi confronti, Elisabetta Gregoraci ha confessato di volere da lui solamente un’amicizia. L’amicizia “speciale” tra i due si è conclusa in un nulla di fatto dopo che lei ha lasciato la casa del reality show e oggi la showgirl risulta essere ancora single.