La qualità italiana all’insegna dell’eco-sostenibilità, grès porcellanato Ceramiche Refin

Le collezioni di grès porcellanato di Ceramiche Refin costituiscono una sintesi di ricercatezza sul piano estetico, innovazione tecnologica e versatilità. I prodotti traggono ispirazione dal fascino di materiali quali legno, resina, marmo, cotto o cemento, integrandosi in progetti per ambienti interni come per iniziative outdoor. La produzione si distingue inoltre per essere completamente Made in Italy e avviene nel pieno rispetto dell’ambiente.

Il grès porcellanato è un materiale resistente ad urti, usura, abrasione e scalfitture. È antigelivo, idrorepellente, resistente a macchie o agenti chimici e facile da pulire. Con Ceramiche Refin diventa anche una soluzione all’avanguardia sul piano estetico, oltre che funzionale.

La produzione aziendale supera gli 8 milioni di mq all’anno. Le piastrelle sono realizzate interamente in Italia, nel completo rispetto per l’ambiente. Il Made in Italy non è solo una questione di stile, ma un modello produttivo che coniuga storia italiana, tradizione manifatturiera ed etica del lavoro.

Entrando nel merito della proposta, si incontrano piastrelle che traggono ispirazione da legno, cemento, marmo e pietra. Il cliente può contare su alternative in grado di interpretare le specifiche esigenze legate a ogni progetto d’arredo: abitazioni private (con pavimenti bagno, pavimenti cucina, piastrelle per zona notte o zona giorno), negozi, uffici e spazi espositivi. Sono proposti diversi formati: dalle piastrelle di 30×60 cm fino alle lastre da 120×278 cm.

La speciale piastrella OUT2.0, in particolare, è concepita per gli ambienti outdoor. Resistente a carichi e sollecitazioni, mantiene inalterate nel tempo le sue eccezionali qualità tecniche. Può essere posata su terreno e ghiaia, con collante tradizionale o con l’ausilio di supporti.

Chi desidera un grès porcellanato effetto legno sarà conquistato da Cortina. La collezione si ispira alle antiche baite alpine, e le colorazioni Almond, Honey, Natural e Tobacco esaltano la ricchezza e la varietà del materiale. Assi eterogenee e dinamiche si alternano per creare dettagli inediti.

Un’altra tra le collezioni più apprezzate è River. È un grès porcellanato effetto pietra che interpreta la forza erosiva dell’acqua, creando un dialogo tra il mondo naturale e lo spazio interior. È disponibile in cinque varianti cromatiche: White, Grey, Graphite, Beige e Natural.

Gli amanti dello stile minimal ed essenziale possono contare su Play. La palette è articolata in sei colori matt in una tinta unita perfetta, per esaltare l’architettura a grandi campiture ma anche pavimenti e pareti. Affrescati, invece, nasce dalla reinterpretazione di grandi capolavori del patrimonio artistico italiano. È un grès porcellanato effetto cemento con colori polverosi e lievi sfumature. Grazie alla sua ricercatezza ha ottenuto l’Archiproduct Design Award 2021, premio annuale che celebra le eccellenze mondiali del design.

Made in Italy ed ecosostenibile, scegli il miglior gres porcellanato, scopri Ceramiche Refin!