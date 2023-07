Greta Scarano: dalla magia del set di Ozpetek al film da regista

Figari, 1 lug. (askanews) – “Feliz Navidad” è il suo esordio alla regia e Greta Scarano lo ha presentato al Figari International Short Film Fest. Il cortometraggio dell’attrice, che racconta tra commedia e mistero la vigilia di Natale della famiglia Paris, era già approdato a giugno al Tribeca Film Festival di New York.

“Io ero una ragazzina e volevo fare la regista, poi dopo la vita m’ha portato a fare l’attrice ma perché comunque mi piaceva anche recitare, era un mix di cose” spiega Scarano.

“Era proprio un’esigenza raccontare dal mio punto di vista una storia che avevo scritto io, che è un po’ surreale un po’ bizzarra”.

Ora l’interprete di “Suburra”, “Smetto quando voglio”, “Speravo de morì prima” e “Circeo” è pronta a dirigere un lungometraggio.

“Il corto nasce più per questo, per provarmi dietro la macchina da presa, per capire se fossi in grado di gestire un set” racconta. “A me interessano le dinamiche familiari, quindi a me piace stare nelle case delle persone, mi piacciono i film che parlano di questo. Cioè, mi piacciono tante altre cose, però alla fine i miei film preferiti sono sempre quelli. Stiamo valutando perché comunque abbiamo una sceneggiatura, delle revisioni, insomma è tutto un po’ da capire”.

Come attrice, intanto, Greta è entrata nella famiglia di Ferzan Ozpetek ed è una delle protagoniste del suo “Nuovo Olimpo”, che si vedrà prossimamente su Netflix.

“Lavorare con Ferzan” dice, “è un privilegio perché lui ti fa tirar fuori veramente il meglio di te, inventa, c’è una magia sul set, invente delle cose. E’ stato veramente molto bello, non vedo l’ora di poterne parlare”.