Greta Thunberg alla protesta di Fridays for Future a Davos

Roma, 20 gen. (askanews) – “The Oceans are rising and so are we!” (dove “rising” sta sia per aumentare che ribellarsi) canta l’attivista svedese Greta Thunberg assieme ai manifestanti per il clima di Fridays for Future a Davos, nell’ultimo giorno del World Economic Forum. Assieme ad altri sostenitori della causa climatica ha lanciato una petizione online, che ha già raccolto 900.000 firme, per chiedere alle aziende energetiche di fernare ogni nuovo progetto di estrazione di petrolio, gas o carbone. Nelle immagini di France Presse, subito accanto a Greta c’è l’attivista ugandese Vanessa Nakate. Tra i presenti anche l’attivista tedesca Luisa Neubauer.

