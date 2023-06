Greta Thunberg denuncia "l'ecocidio" causato da guerra ucraina

Kiev, 30 giu. (askanews) – L’ecocidio è una forma di guerra, è questa la denuncia dell’attivista ambientale Greta Thunberg che ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky come parte del gruppo di lavoro sui crimini ambientali.

“L’ecocidio e la distruzione ambientale sono una forma di guerra. Lo sanno bene gli ucraini come lo sanno i russi. Ed è per questo che stanno deliberatamente prendendo di mira l’ambiente, i mezzi di sussistenza e le case delle persone e quindi distruggono anche vite” ha detto Greta che poi ha puntato il dito contro la comunità internazionale.

“Non credo che la reazione del mondo a questo ecocidio sia sufficiente. Non credo che nessuna reazione possa essere sufficiente perché queste atrocità ci lasciano senza parole. Penso che sia difficile reagire a queste cose che stanno accadendo, soprattutto per le persone che non le stanno vivendo in prima persona” ha aggiunto Thunberg durante una conferenza stampa con gli altri membri della delagazione.