Greta Thunberg è la favorita per la vittoria del Nobel per la Pace

Greta Thunberg, la giovane attivista svedese che da anni si batte per far si che i governi di tutto il mondo comincino a considerare il cambiamento climatico come un reale problema, è tra le favorite per la vittoria del Premio Nobel per Pace 2021.

Anche i bookmakers sembrano confermare l’ipotesi di Greta Thunberg come possibile vincitrice del Nobel per la Pace 2021 ed infatti la sua vittoria è quotata ad 1,85 su Snai. Si ricorda che le quotazioni sono attribuite dalle agenzie di scommesse e non da chi organizza e assegna i Premi Nobel, ma resta comunque la possibilità che la Thunberg possa avere delle concrete chance.

Interessante notare come i tempi che viviamo intreccino, inevitabilmente, anche i Premi Nobel. Se Greta Thunberg è la favorita, subito dopo c’è infatti l’Oms, Organizzazione mondiale della sanità, in prima linea nella lotta alla pandemia da coronavirus. In terza posizione c’è Alexei Navalny, l’attivista di origini ucraine attualmente in carcere per essere stato fortemente critico nei confronti del presidente russo Putin.

Fuori dal terzetto iniziale c’è la candidata bielorussa che ha sfidato Alexander Lukashenko, Svetlana Tikhanovskaya,la premier neozelandese Jacinda Ardern e la cancelliera tedesca Angela Merkel.