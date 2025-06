Greta Thunberg e l'assalto umanitario: testimonianze choc dalla nave fermata

Un dramma in mare ha coinvolto un gruppo di attivisti umanitari, tra cui la nota attivista svedese Greta Thunberg. La nave, che trasportava aiuti per Gaza, è stata fermata dalla marina israeliana, scatenando una serie di eventi che hanno deluso e allarmato i presenti. Secondo le dichiarazioni di Baptiste André, un medico francese a bordo, gli agenti israeliani avrebbero deriso i passeggeri e li avrebbero privati del sonno, in particolare la Thunberg.

Il racconto di Baptiste André

André ha raccontato il suo rientro in Francia, descrivendo un’atmosfera tesa e inquietante. “Quando qualcuno si addormentava, gli agenti alzavano il volume della musica e iniziavano a ballare”, ha dichiarato, sottolineando la mancanza di violenza fisica ma evidenziando atti di scherno e umiliazione. I passeggeri, ha detto, hanno avuto difficoltà ad accedere a cibo e acqua, una situazione che ha alimentato il clima di ansia a bordo.

La missione della nave Madleen

La Madleen, nave organizzata dalla Freedom Flotilla Coalition, è partita dall’Italia il 1° giugno con l’obiettivo di portare aiuti umanitari ai civili di Gaza. Ma il sogno di portare sollievo si è trasformato in un incubo. Intercettata dai militari israeliani a circa 200 chilometri dalla costa di Gaza, la nave è stata costretta a fermarsi, e la sua crew è stata arrestata.

Le dichiarazioni di Greta Thunberg

In un video pre-registrato, Thunberg ha definito l’accaduto un vero e proprio “intercettamento e rapimento”. Ha esortato il governo svedese a esercitare pressioni sul Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu. “Questo viaggio era una protesta pacifica contro il blocco di Gaza e la crisi umanitaria in atto”, ha affermato l’attivista. La sua voce, carica di emozione, ha risuonato forte e chiara, attirando l’attenzione internazionale.

Reazioni e conseguenze

La reazione del governo israeliano non si è fatta attendere. Hanno minimizzato l’operazione, definendola una violazione del blocco navale e una mera manovra di pubblicità, etichettando la nave come una “selfie yacht”. Una risposta che ha sollevato ulteriori polemiche e interrogativi sulla reale intenzione della missione umanitaria.

Situazione attuale dei passeggeri

Quattro dei passeggeri, tra cui Thunberg e André, hanno accettato di firmare documenti di espulsione e tornare a casa entro la serata di martedì. Gli altri membri dell’equipaggio, inclusa l’europarlamentare francese Rima Hassan, rimangono in custodia in attesa di un’udienza. La tensione è palpabile, e la situazione continua a evolversi.

Un futuro incerto

Il destino di questi attivisti solleva interrogativi importanti: quali saranno le ripercussioni di questa azione? Come reagiranno i governi di fronte a queste violazioni dei diritti umani? Gli sviluppi sono attesi con ansia, e la comunità internazionale osserva con attenzione.