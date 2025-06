Greta Thunberg in barca verso Gaza per portare aiuti

Milano, 3 giu. (askanews) – Greta Thunberg è salpata verso Gaza su una barca a vela carica di aiuti con altri 11 attivisti e attiviste. L’imbarcazione “Madleen”, gestita da Freedom Flotilla Coalition è partita da Catania e cercherà di approdare sulle coste della Striscia, nonostante la guerra, i divieti e i blocchi israeliani, per portare cibo e medicine e soprattutto per sensibilizzare sulla guerra in corso e la tragica situazione dei palestinesi.

“Non importa quante probabilità abbiamo, dobbiamo continuare a provare perché il momento in cui smettiamo di provare è quello in cui perdiamo la nostra umanità – ha detto Thunberg, dalla barca, in un video diffuso da Freedom Flotilla – non importa quanto sia pericolosa questa missione, non è neanche lontanamente pericolosa come il silenzio del mondo intero di fronte a un genocidio trasmesso in diretta, contiamo su di voi per usare la vostra voce, le vostre piattaforme, qualsiasi cosa abbiate per proteggere l’umanità, i diritti umani e stare dalla parte giusta della storia”.