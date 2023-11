Greta Thunberg in tribunale a Londra dopo l'arresto

Londra, 15 nov. (askanews) – L’attivista svedese per il clima Greta Thunberg è arritata in un tribunale di Londra dove comparirà per un patteggiamento presso la Corte di Westminster, in seguito al suo arresto durante una protesta a un incontro annuale di esponenti del settore energetico.

L’attivista ventenne, volto chiave del movimento per la lotta al cambiamento climatico, è tra le 26 persone accusate di reato contro l’ordine pubblico durante la manifestazione del 17 ottobre a Londra ed era stata rilasciata su cauzione.

Dopo il suo arresto Thunberg era stata portata via da due agenti di polizia e caricata nel retro di un furgone della polizia fuori dall’Energy Intelligence Forum, dopo essersi unita a una protesta di massa.