Greta Thunberg in tribunale, multata per blocco del porto

Milano, 11 ott. (askanews) – Greta Thunberg è arrivata in tribunale a Malmo, in Svezia. L’attivista ambientalista è stata nuovamente multata per essersi rifiutata di obbedire alla polizia durante una protesta per il clima in Svezia a luglio.

Secondo i cronisti presenti in tribunale Thunberg dovrà pagare una multa di 5.500 corone (476 euro) per aver partecipato al blocco del porto di Malmo il 24 luglio, subito dopo la sua prima condanna per un’azione identica a giugno.