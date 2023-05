Gribaudo: ecco la proposta Pd per aiutare le mamme con disabilità

Roma, 10 mag. (askanews) – “Con tutta onestà è una proposta che parte dal Partito democratico, ma che noi vogliamo assolutamente estendere all’opposizione alla maggioranza. L’abbiamo presentata in occasione della Festa della mamma per ricordare che ci sono delle mamme che sono più sole di altre e che non devono sentirsi sole. La nostra intenzione è quella di parlarne sia col governo che con i parlamentari, le forze politiche che sono in Parlamento, in maggioranza”: così Chiara Gribaudo, vice-presidente del Pd, prima firmataria, assieme a Marco Furfaro, di una proposta di legge del Pd presentata alla Camera, che ha l’obiettivo di tutelare il diritto alla maternità delle donne con disabilità assicurando un supporto sia durante la gravidanza che nel periodo post partum di personale professionalmente formato operante nelle diverse tipologie dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali.