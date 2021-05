Grigliare in casa senza fumo: consigli e griglie

Per grigliare in casa bisogna avvalersi della migliore griglia in commercio e di alcuni utili consigli per una buona cottura dei vari piatti.

Le grigliate sono una occasione per stare in compagni e divertirsi. Spesso si tende a fare le grigliate o il barbecue durante le belle giornate, all’aperto, ma se il tempo non lo permette, è possibile grigliare in casa con la migliore griglia.

Vediamo quale è e come fare grazie a utili consigli.

Grigliare in casa senza fumo

Il metodo di cottura alla griglia o alla brace è uno dei più apprezzati e in estate sono moltissimi coloro che preparano grigliate di carne o di altri alimenti da gustare insieme agli amici e parenti. Spesso fare le grigliate comporta anche la produzione di fumo eccessivo con conseguenze e liti con il vicinato, ma per evitare questi inconvenienti, è possibile grigliare in casa in totale libertà e tranquillità.

Grigliare in casa è assolutamente possibile grazie a delle griglie e a degli strumenti che permettono di cucinare senza fare fumo e all’interno.

Si tratta di modelli senza carbonella o gas che si riscaldano in pochissimo tempo permettendo di preparare delle pietanze ottimali in modo che siano croccanti all’esterno e molto morbide, per quanto riguarda la parte interna.

Dalle bistecche agli hamburger, passando anche per il pesce e le verdure, sono tantissimi i cibi che è possibile grigliare in casa ottenendo ottimi risultati. La cosa importante al momento dell’acquisto di questa griglia è optare per un modello che abbia un vassoio per raccogliere i grassi e gli oli che, inevitabilmente, tendono a colare durante la cottura delle varie pietanze.

In questo modo, non solo si avranno piatti ottimi e succulenti, ma anche salutari, in quanto si grigliano senza fare troppo fumo. Alcune griglie per le grigliate in casa sfruttano una tecnologia che permette di cuocere in maniera uniforme e sana, oltre che particolarmente salutare.

Grigliare in casa senza fumo: consigli

Il fumo, quando si griglia sul balcone o in terrazzo, può dare molto fastidio ai vicini ed essere fonte di disturbo, oltre che di litigi. Per questa ragione, è possibile grigliare in casa senza fumo usando delle griglie e degli strumenti che sono specifici e adatti.

I grill elettrici o da tavolo sono l’ideale in quanto permettono di grigliare la carne o altri alimenti senza l’eccessiva produzione di fumo. Per farlo, bisogna seguire alcuni semplici accorgimenti, come usare la carbonella che può minimizzare e ridurre la produzione di fumo. Si consiglia di utilizzare soltanto legna secca in modo da evitare la formazione eccessiva di fumo.

Si può girare la carne con l’uso di una pinza e non della forchetta evitando di bucherellarla, in quanto in questo modo si evita che il succo possa sgocciolare nella brace e formare del fumo. I fogli di carta in alluminio sono ottimi in quanto non fanno gocciolare l’olio e la marinata. In casa si possono usare delle bistecchiere in ghisa in modo da garantire una cottura uniforme e distribuire il cibo in maniera omogenea e sana.

Per grigliare in casa si può fare affidamento a delle soluzioni e rimedi a base naturale, come l’aceto e il limone che rappresentano una valida alternativa per una cottura salutare, senza grassi, perfetta per coloro che vogliono tenersi in forma e non rinunciare al gusto di alimenti cucinati alla griglia.

Grigliare in casa: migliore griglia

Dal momento, come si è visto, che grigliare in casa è assolutamente possibile, per poterlo fare, è necessario avvalersi della migliore griglia che esista sul mercato. In questo caso, si tratta di Zero fumo rame, un sistema e una soluzione efficace per poter grigliare e cucinare i vari alimenti con questo metodo di cottura. Un prodotto dalla tecnologia brevettata, realizzato in titanio e rame, quindi particolarmente resistente e duraturo nel tempo.

Molto facile da pulire. consta di un vassoio che raccoglie il grasso impedendo di produrre fumo in maniera eccessiva e quindi cucinare in totale libertà. Resiste a vari urti ed è antigraffio. Ha una potenza molto elevata, permette di riscaldare qualsiasi alimento in pochissimo tempo, massimo 2-3 minuti a una temperatura pari a 300°.

Molto larga e spaziosa, in quanto permette di cucinare qualsiasi tipo di alimento. Ha una struttura solida e resistente. Permette di cucinare senza fumo ed evitando i cattivi odori. Siccome Zero Fumo rame è una griglia antiaderente, il cibo non rimane attaccato e il cibo appare perfettamente grigliato sia dal lato interno che esterno.

Si può usare qualsiasi utensile senza danneggiare la griglia. I cibi si possono preparare sia in casa, ma anche all’aperto. Permette di preparare piatti senza grassi e in modo salutare. Con questa griglia si possono preparare vari alimenti: carne, salsicce, pesce, verdure per occasioni importanti e speciali.

Zero Fumo rame è una griglia efficiente come dimostrano anche le recensioni sul sito ufficiale.

All’interno della confezione, si può trovare un set composto da 6 coltelli da bistecca e un ricettario di 46 pagine per preparare qualsiasi piatto: dall’antipasto al dolce passando per i primi e i contorni.

