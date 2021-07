Grillo: al via udienza preliminare, la battaglia si sposta sulle chat audio della ragazza/Adnkronos (3)

(Adnkronos) – La senatrice leghista Giulia Bongiorno, uscendo dal tribunale di Tempio Pausania, spiega: "La denuncia è un grido di dolore, questo grido di dolore è stato trasformato sotto forma di denuncia. La sede naturale è l'udienza preliminare che finalmente è arrivata. Ed è quello che mi ha detto la mia assistita.

Per noi è importante che ci sia una verifica giudiziaria". "In questi giorni ho visto la mia assistita. E' evidente che in questo momento la ragazza vuole che con l'udienza preliminare venga posto un punto fermo. Sapete quanto tempo è passato. Uno dei problemi in Italia è la lunghezza dei processi", aggiunge.

"Potete immaginare quanto voglia arrivare subito a un punto fermo chi ha una lesione di questo genere – dice – Certamente per noi questa udienza preliminare è un primo traguardo.

Per noi è importante che si ponga fine. Il dolore è già tanto, un dolore che continua a trascinarsi senza certezze si amplifica. Non è serena ma vede in questa udienza preliminare un punto fermo". L'udienza preliminare proseguirà il prossimo 5 novembre e il 12 novembre.