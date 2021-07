Grillo e Conte a pranzo insieme: “Ora pensiamo al 2050”

Beppe Grillo ha pubblicato una foto su Facebook con lui e l'ex premier Giuseppe Conte sorridenti a tavola a Marina di Bibbona.

Beppe Grillo e Giuseppe Conte, la foto sui social

Una foto che li vede assieme a pranzo a Marina di Bibbona, con il garante del Movimento che a corredo ha scritto: “E ora pensiamo al 2050“.

Beppe Grillo e Giuseppe Conte, in attesa del nuovo statuto

Nel frattempo, in base ad alcune indiscrezioni, sembra che a breve dovrebbe essere pubblicato il nuovo statuto, finito di recente al centro della discussione.

Proprio per questo motivo il Movimento sarebbe pronto a convocare l’assemblea degli iscritti, chiamata appunto al voto.

Beppe Grillo e Giuseppe Conte, accordo raggiunto

Dopo le divergenze dell’ultimo periodo, quindi, Grillo e Conte sono riusciti a trovare un accordo. Intesa confermata proprio dalla foto pubblicata sui social dal garante del Movimento. Solo qualche giorno fa il capo politico reggente del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi, aveva reso noto l’accordo trovato tra i due.

Dopo giorni di botta e risposta, infatti, Crimi, nel corso dell’assemblea congiunta tra i gruppi, ha spiegato che è trovata un’intesa sulla nuova struttura e le regole del Movimento.

Beppe Grillo e Giuseppe Conte, il comunicato

Ma non solo, in una nota firmata da Grillo e Conte, letta proprio da Crimi in assemblea, si leggeva: “Il MoVimento si dota così di nuovi ed efficaci strumenti proiettando al 2050 i suoi valori identitari e la sua vocazione innovativa.

Determinante è stato il contributo scaturito dal lavoro svolto dal comitato dei sette che Grillo e Conte ringraziano”.

Per poi aggiungere: “Una chiara e legittimata leadership del MoVimento 5 Stelle costituisce elemento essenziale di stabilità e di tenuta democratica del Paese. Grillo e Conte si sentiranno ancora nei prossimi giorni per definire insieme gli ultimi dettagli e dare avvio alle procedure di indizione delle votazioni”.

Come preannunciato, quindi, Beppe Grillo e Giuseppe Conte si sono incontrati, riuscendo così a trovare un accordo su quei punti che, ultimamente, avevano creato qualche dissapore.