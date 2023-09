Grillo jr: iniziate nuova udienza, oggi controesame teste chiave

Tempio Pausania, 23 set. (Adnkronos) - E' iniziata nel Tribunale di Tempio Pausania la nuova udienza del processo a Ciro Grillo e ai suoi tre amici, Francesco Corsiglia, Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta, accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di due giovani. E' tornata in ...

Tempio Pausania, 23 set. (Adnkronos) – E' iniziata nel Tribunale di Tempio Pausania la nuova udienza del processo a Ciro Grillo e ai suoi tre amici, Francesco Corsiglia, Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta, accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di due giovani. E' tornata in aula la teste chiave, una delle due presunte vittime, che ieri è stata ascoltata dal Procuratore Gregorio Capasso e dalle parti civili. Oggi è in corso il controesame della giovane. Secondo l'accusa i quattro nell'estate del 2019, nel residence di Beppe Grillo, in Costa Smeralda, avrebbero scattato delle foto hard mentre la giovane teste chiave dormiva sul divano.