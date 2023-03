Grimaldi (Alis): 'Abbiamo fatto miracoli per autostrade del mare'

Roma, 9 mar. (Adnkronos) - ''Si è investito pochissimo nei governi precedenti sulle infrastrutture e sui porti. E abbiamo fatto anche peggio, c'è gente che si è permessa di dire che si dovrebbe investire di più in altro e non in porti e infrastrutture. Noi ...

Roma, 9 mar. (Adnkronos) – ''Si è investito pochissimo nei governi precedenti sulle infrastrutture e sui porti. E abbiamo fatto anche peggio, c'è gente che si è permessa di dire che si dovrebbe investire di più in altro e non in porti e infrastrutture. Noi abbiamo fatto miracoli negli ultimi anni per far decollare le autostrade del mare. Noi abbiamo sottratto quasi 2 milioni di camion all'anno dalle autostrade e lo abbiamo fatti in situazioni folli, oggi c'è un ritardo lancinante con dei colli di bottiglia della logistica''. Lo sottolinea Guido Grimaldi, presidente di Alis e Corporate Short Sea Shipping Commercial Director Grimaldi Group, in occasione di LetExpo. la fiera della logistica e del trasporto alla Fiera di Verona.

''Le autostrade del mare sono un miracolo italiano. Noi di Grimaldi siamo i leader mondiali e lo siamo grazie al fatto che siamo aiutati, perchè si va a sostegno delle aziende, da presidenti di porti che fanno un lavoro magistrale. Noi qualche anno fa decidemmo di creare un corridoio che partiva dai Balcani per arrivare alla Spagna e al Portogallo. Oggi spostiamo più di 30 mila camion all'anno tra Igoumenitsa e Brindisi o Bari, continuano per Civitavecchia e arrivano a Barcellona. Questo vuol dire un risparmio della metà dei costi economici, per non parlare di quelli ambientali e sociali''.