La cantante canadese Grimes, attuale compagna di Elon Musk, ha postato sui social alcuni scatti in cui mostra per la prima volta le sue “cicatrici aliene”.

La cantante e disegnatrice canadese Grimes, attuale compagna dell’imprenditore Elon Musk, ha pubblicato sui suoi canali social alcune foto e un video attraverso i quali ha svelato ai fan le sue “cicatrici aliene”.

Grimes, la compagna di Elon Musk mostra le “cicatrici aliene”

Nella serata di domenica 11 aprile, l’artista Grimes, al secolo Claire Elise Boucher, ha mostrato per la prima volta le “cicatrici aliene” che ha sulla schiena, attirando su di sé la curiosità del popolo del web.

Lo scatto postato su Instagram ha riscosso talmente tanto successo da superare i 300 mila like in sole 24 ore. Allo stesso modo, il video caricato su TikTok ha superato il milione di visualizzazione.

Le “cicatrici aliene” di Grimes altro non sono se non un elaborato tatuaggio, come viene svelato dalla stessa Grimes attraverso il video apparso sul social cinese.

Il disegno è stato creato da Nusi Quero e realizzato da un tatuatore noto su Instagram come Tweak T. Le “cicatrici aliene” di Grimes possono essere classificate nei cosiddetti tatuaggi bianchi, considerati come un’autentica forma d’arte, molto più elaborata e ricercata rispetto ai tatuaggi neri o colorati.

Per questo motivo, è necessario che vengano effettuati da un tatuatore esperto, in considerazione della loro peculiarità che consiste nella rapida scomparsa dei segni rispetto ai tatuaggi tradizionali.