Groenlandia, c'è attesa per il vertice alla Casa Bianca

Roma, 14 gen. (askanews) – C’è attesa per il vertice sulla Groenlandia alla Casa Bianca. Il vicepresidente statunitense J.D. Vance partecipa all’incontro tra i ministri degli Esteri di Danimarca e Groenlandia – rispettivamente Lars Lokke Rasmussen e Vivian Motzfeldt – e il segretario di Stato Marco Rubio. Sul tavolo il futuro del territorio semi-autonomo sotto il Regno di Danimarca, mentre incombono le minacce di Donald Trump sulla sua acquisizione.

Alla vigilia di questo incontro, il premier groenlandese, Jens-Frederik Nielsen, durante una conferenza stampa a Copenaghen con la sua controparte danese Mette Frederiksen, ha avvertito che preferirebbe rimanere parte del Regno di Danimarca piuttosto che unirsi agli Stati Uniti.

“Questo sarà un grosso problema per lui”, gli ha replicato a stretto giro Trump, le cui parole, dopo l’azione militare in Venezuela, non possono che essere prese sul serio.