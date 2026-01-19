Groenlandia, l'Ue cerca una via per "evitare escalation" su dazi Usa

Roma, 19 gen. (askanews) – Evitare un’escalation di fronte alle minacce di dazi Usa per chi si oppone ai piani di Donald Trump di acquisire la Groenlandia. È la linea di fondo degli Stati membri dell’Ue, espressa lunedì dal cancelliere tedesco Friedrich Merz, mentre Trump sabato ha promesso di imporre ulteriori dazi a Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Paesi Bassi e Svezia, se non asseconderanno il suo piano.

“C’è un ampio consenso tra gli europei sul fatto che ulteriori minacce di dazi non rafforzeranno le relazioni transatlantiche, ma piuttosto le indeboliranno”, ha detto Merz, spiegando che c’è il “rischio di un’escalation”. Il cancelliere tedesco ha invitato a trovare una soluzione, mentre mercoledì al Forum economico di Davos intende incontrare Trump.

I leader dei 27 paesi dell’Unione terranno un vertice straordinario a Bruxelles giovedì 22 gennaio per discutere la loro risposta alla peggiore crisi nei rapporti transtlantici degli ultimi decenni.

“Riguardo alla Groenlandia, il modo giusto per affrontare una questione di questa gravità è attraverso una discussione calma tra alleati”, ha dichiarato il premier britannico Keir Starmer. “Qualsiasi decisione sul futuro status della Groenlandia spetta esclusivamente al popolo groenlandese e al Regno di Danimarca – ha sottolineato – questo diritto è fondamentale e noi lo sosteniamo”, ha concluso Starmer.

Intanto Donald Trump non allenta le tensioni e in una lettera “bizzarra”, inviata al primo ministro norvegese Gahr Store, si lamenta dopo essere stato snobbato per il Premio Nobel per la Pace e afferma di non sentirsi “più obbligato a pensare esclusivamente alla pace”.