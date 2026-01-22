Groenlandia, Nato: da Rutte no compromesso su sovranità per Trump

Milano, 22 gen. (askanews) – “Il Segretario Generale (della Nato Mark Rutte) non ha proposto alcun compromesso sulla sovranità durante il suo incontro con il Presidente (degli Stati Uniti d’America Donald Trump) a Davos”. Così la portavoce della Nato, Allison Hart, secondo quanto appreso da askanews. “Il Segretario Generale ha avuto un incontro molto produttivo con il Presidente Trump, – prosegue Hart – durante il quale hanno discusso dell’importanza cruciale della sicurezza nella regione artica per tutti gli Alleati, compresi gli Stati Uniti d’America”.

Secondo la portavoce della Alleanza “le discussioni tra gli Alleati della Nato sul quadro normativo a cui ha fatto riferimento il Presidente, si concentreranno sulla garanzia della sicurezza artica attraverso gli sforzi collettivi degli Alleati, in particolare dei sette Alleati artici. I negoziati tra Danimarca, Groenlandia e Usa proseguiranno con l’obiettivo di garantire che Russia e Cina non riescano mai a mettere piede, economicamente o militarmente, in Groenlandia”.

Martedì Volodymyr Zelensky ha dichiarato di essere “preoccupato” per la perdita di attenzione internazionale sul conflitto in Ucraina, il più sanguinoso in Europa dalla Seconda guerra mondiale, a causa del caso Groenlandia. Oggi a Davos potrebbe essere il momento per parlarne, con l’incontro Trump-Zelensky. Comunque giornate davvero impegnative per il segretario generale Rutte, compresa l’ultima conclusa a tarda sera come si vede in queste immagini di Afp. Trump ha affermato che lui e il capo della Nato hanno elaborato “il quadro per un futuro accordo riguardante la Groenlandia”.

C’è ancora “molto lavoro da fare” per raggiungere un accordo sulla Groenlandia, ha detto Rutte.

Gli viene chiesto: “È un buon accordo?” E Rutte: “Penso che sia stato un ottimo incontro stasera, ma c’è ancora molto lavoro da fare. Ora devo scappare”.

