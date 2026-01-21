Groenlandia, Trump: "Tutto quello che voglio è un pezzo di ghiaccio"

Davos, 21 gen. (askanews) – Durante il suo discorso al World Economic Forum 2026, il presidente degli Stati Uniti Trump ha affermato che tutto ciò che chiede è “un pezzo di ghiaccio, freddo e mal posizionato, che possa svolgere un ruolo vitale per la pace nel mondo”:

È una richiesta molto piccola rispetto a ciò che abbiamo dato loro per molti, molti decenni. Ma il problema con la Nato è che noi saremo lì per loro al 100%, ma non sono sicuro che loro sarebbero lì per noi se li chiamassimo. Signori, siamo sotto attacco, siamo sotto attacco da questa e quella nazione. Li conosco tutti molto bene, non sono sicuro che sarebbero lì”, ha affermato Trump.