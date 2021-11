Un uomo è morto a Grosseto, colpito da un proiettile di rimbalzo durante la caccia al cinghiale. L'uomo è stato colpito alla nuca.

Un uomo è morto a Grosseto, colpito da un proiettile di rimbalzo durante la caccia al cinghiale. L’uomo è stato colpito alla nuca.

Grosseto, uomo morto colpito da proiettile di rimbalzo durante la caccia al cinghiale

Terribile tragedia durante una battuta di caccia in provincia di Grosseto. Un cacciatore è morto dopo essere stato accidentalmente colpito da un proiettile partito dal fucile di un compagno. La tragedia è avvenuta nella mattinata del 23 novembre, nelle campagne tra Cinigiano e Paganico, piccolo comune dell’entroterra della provincia di Grosseto. Ha perso la vita Marco Tommasi, un uomo di 61 anni, residente in zona. Secondo la prima ricostruzione, per circostanze da chiarire, l’uomo è stato colpito per errore da una pallottola esplosa da qualche compagno di caccia.

Sono stati proprio i suoi compagni a prestare le prime cure e chiamare i soccorsi.

Grosseto, uomo morto durante la caccia: i soccorsi

Quando sono arrivati i sanitari del 118 purtroppo per il 61enne era troppo tardi. Non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul luogo sono arrivati anche i carabinieri, che hanno avviato un’indagine per accertare i fatti e ricostruire la dinamica. Secondo una parziale ricostruzione, la vittima stava partecipando ad una battuta di caccia al cinghiale con altre persone, quando è stato colpito di rimbalzo da una scheggia per un colpo partito dal fucile di un compagno.

La ferita è stata rinvenuta sulla nuca, all’altezza dell’orecchio.

Grosseto, uomo morto durante la caccia: “Profondamente sconvolti”

“Non sappiamo cosa l’abbia provocata, ma dalle dimensioni potrebbe trattarsi di una scheggia di rimbalzo” hanno dichiarato i carabinieri, parlando della ferita. Sui social sono arrivati moltissimi messaggi di cordoglio per l’uomo, che era molto conosciuto nella zona. “Siamo profondamente sconvolti da quanto accaduto. L’amministrazione comunale si stringe attorno alla famiglia della vittima” ha spiegato il sindaco.