Grossi (Aiea): attacchi alla centrale di Zaporizhzhya sono in aumento

Grossi (Aiea): attacchi alla centrale di Zaporizhzhya sono in aumento

Milano, 7 feb. (askanews) – Il numero di attacchi alla centrale nucleare di Zaporizhzhya è in aumento e questa tendenza è annotata in ogni rapporto preparato dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), ha affermato il direttore generale dell’Aiea Rafael Grossi.

“Gli attacchi, attacchi e situazioni che mettono a repentaglio la sicurezza della centrale continuano. Lo diciamo in ogni rapporto. Non teniamo conto di quanti, stanno aumentando, lo diciamo molto chiaramente”, ha affermato Grossi dopo il suo incontro a Mosca con il ceo della società nucleare statale russa Rosatom Alexey Likhachev.