Grossi (Aiea) incontra Putin: problemi di sicurezza nucleare

Milano, 11 ott. (askanews) – “Abbiamo problemi legati alla sicurezza nucleare, in particolare con la centrale di Zaporizhia. Come sapete, ho messo in atto sforzi per prevenire un incidente nucleare che sarebbe molto dannoso in generale e in particolare in questa regione”. Lo ha detto il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Mariano Grossi, durante un incontro a San Pietroburgo con Vladimir Putin. Il presidente russo da parte sua ha dichiarato che Mosca “è pronta a risolvere tutte le questioni” riguardanti la centrale nucleare di Zaporizhzhia, in Ucraina.