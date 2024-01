Roma, 19 gen. (askanews) – Parlando al World Economic Forum di Davos, in Svizzera, il direttore generale dell’Aiea, Rafael Grossi, ha invitato l’Iran a dare all’agenzia Onu “pieno accesso” al suo programma nucleare, aggiungendo che l’agenzia si trova in una “situazione molto frustrante” in Iran, dove sta continuando le sue attività “ma a un livello minimo”. I

Interrogato sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina, Grossi ha definito la situazione “estremamente preoccupante”.