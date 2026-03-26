GROW alla Luiss Business School, per un futuro AI più inclusivo

Roma, 26 mar. (askanews) – “C’è molto bisogno di donne nell’intelligenza artificiale”, ma oggi meno di un terzo dei professionisti del settore lo sono. Il programma GROW (Generating Real Opportunities for Woman) nasce per colmare la disparità nei profili STEM: inizialmente rivolto alle donne, si è evoluto in una visione più inclusiva, coinvolgendo studentesse e studenti dei Master Luiss Business School e dell’Università Luiss Guido Carli. Col tempo, ha seguito la trasformazione tecnologica e il boom dell’Intelligenza Artificiale, ampliando il proprio raggio d’azione e proponendo sfide innovative con grandi aziende per le leader e i leader tech del domani.”AI Grow è un progetto il cui obiettivo è portare l’intelligenza artificiale nelle aziende in modo concreto, preparando gli studenti dei master della Luiss Business School a fare questo. Ci sono una serie di challenge, che le aziende presentano agli studenti, da risolvere con strumenti di intelligenza artificiale. Strumenti che spaziano dall’AI generativa, per la produzione di contenuti, ma possono anche realizzare agenti e assistenti virtuali: è un progetto molto innovativo”, afferma Irene Finocchi, Referente scientifico del progetto GROW Luiss Business School, Full Professor of Computer Science – Luiss Guido Carli.Promuovere, sostenere e accelerare lo sviluppo delle nuove generazioni, facilitandone l’ingresso nel mondo del lavoro e preparandole ad assumere ruoli di leadership nelle aziende, nelle istituzioni e nelle organizzazioni più innovative: questo l’impegno assunto da Luiss Business School con il proprio sistema di alta formazione e ricerca ed il supporto di importanti aziende.”Ci sono quest’anno tre grandi aziende coinvolte, Engel & Voelkers, Philip Morris Italia e Generali Asset Management. Devo dire che anche nelle edizioni precedenti ci sono stati dei grandi nomi e tutte le aziende hanno presentato delle challenge che gli studenti poi in team devono risolvere”, aggiunge Finocchi.Il progetto si inserisce nel più ampio programma GROW, che sostiene lo sviluppo professionale di studenti e studentesse e il loro accesso a ruoli di leadership. Tra le parole chiave c’è innovazione tecnologica, ma anche inclusione. Per questo AI GROW, investendo sulle persone, sulla varietà dei punti di vista, sulla creatività, sul lavoro di squadra, apre a un’Al che includa prospettive diverse naturalmente, più equa e rappresentativa.Il progetto GROW arriva alla nona edizione e, per la prima volta, apre le attività anche agli studenti triennali dell’Università Luiss, ampliando ulteriormente la platea di giovani coinvolti.